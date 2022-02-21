Экс-госсекретарь США Помпео посетит Тайвань 2-5 марта

Тайбэй, 21 февраля. Руководство Тайваня примет бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Дипломат посетит остров 2-5 марта.

Как рассказала во внешнеполитическом ведомстве Тайваня, на экс-глава Госдепа проведет в месте пребывания несколько встречи. Также он намерен посетить банкет, который организуют в его честь.

Власти Китая могут негативно отреагировать на визит Помпео в Тайбэй. Пекин считает Тайвань частью КНР. Для установления дипломатического контакта с Китаем зарубежные государства должны разорвать соответствующие связи с руководством острова.

Россия и США придерживаются принципа «одного Китая». Президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил это во время визита в Пекин 4 февраля. На Тайване резко отреагировали на такое заявление. Как сообщается на сайте НСН, Тайбэй выразил решительный протест из-за этого.