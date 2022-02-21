Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 11:56
11:55
Политика
Песков назвал необычным заявление посольства США о возможных терактах в России
11:53
Общество
«Мегалайн»: формат «Лайт индастриал» в «Горской» позволит создать зеленый город
11:52
Общество
Опубликованы предсказания Ксении Петербургской для России
11:52
Политика
«Готов взять оружие в руки»: житель Луганска рассказал о ситуации в городе и нежелании покидать родной дом
11:49
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу из Gelandewagen в Столярном переулке в Москве
11:48
Спорт
В Кремле оценили выступление сборной России на ОИ-2022 в Пекине
11:47
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном посещении Путиным мест размещения беженцев из Донбасса
11:46
Армия
Песков опроверг сообщения о «российских списках» украинцев на отправку в лагеря
11:45
Общество
Глава горсовета Ялты заявил, что горожане объединятся для сбора гумпомощи в Донбасс
11:44
Политика
Песков: Путин 21 февраля соберет «большое» заседание Совета безопасности России
Все новости

Экс-госсекретарь США Помпео посетит Тайвань 2-5 марта

Политика
Экс-госсекретарь США Помпео посетит Тайвань 2-5 марта
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Тайбэй, 21 февраля. Руководство Тайваня примет бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Дипломат посетит остров 2-5 марта.

Как рассказала во внешнеполитическом ведомстве Тайваня, на экс-глава Госдепа проведет в месте пребывания несколько встречи. Также он намерен посетить банкет, который организуют в его честь.

Власти Китая могут негативно отреагировать на визит Помпео в Тайбэй. Пекин считает Тайвань частью КНР. Для установления дипломатического контакта с Китаем зарубежные государства должны разорвать соответствующие связи с руководством острова.

Россия и США придерживаются принципа «одного Китая». Президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил это во время визита в Пекин 4 февраля. На Тайване резко отреагировали на такое заявление. Как сообщается на сайте НСН, Тайбэй выразил решительный протест из-за этого.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-госсекретарь США Помпео посетит Тайвань 2-5 марта
сша тайвань помпео
Комментировать