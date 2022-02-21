Алентова рассказала о тайной любви Меньшова к Вертинской

Москва, 21 февраля. Звезда мелодрамы «Москва слезам не верит» Вера Алентова в мемуарах «Все не случайно» рассказала об отношениях своего покойного супруга Владимира Меньшова с другими актрисами.

Алентова вспомнила о съемках картины, сделавшей ее знаменитой на весь СССР. Оказалось, что режиссер Меньшова хотел видеть в роли вертихвостки Людмилы Анастасию Вертинскую. Однако актриса наотрез отказалась играть этого персонажа. В итоге роль ушла к Ирине Муравьевой.

Супруга Меньшова вспомнила, что режиссер очень редко писал стихи. Первое произведение он посвятил ей, а второе — Вертинской. Так Алентова поняла — постановщик был тайно влюблен в звезду фильма «Человек-амфибия». Однако дальше платонической любви дело не зашло, Меньшов оставался верен Алентовой, пишет kp.ru.

Более того, он сделал все для утверждения жены на роль Кати Тихомировой. Меньшов всегда был далек от религии, но перед кинопробами Алентовой сходил в церковь и поставил свечу. Об этом жена узнала спустя несколько лет после выхода картины.

Создатель фильма «Москва слезам не верит» скончался 5 июля 2021 года. Его смерть стала большим ударом для Алентовой, но она нашла спасение в работе.