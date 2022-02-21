Геннадия Юхтина похоронят на Троекуровском кладбище 22 февраля

Москва, 21 февраля. Знаменитого актера театра и кино Геннадия Юхтина, известного по фильмам «Весна на Заречной улице» и «Жаворонок», похоронят на Троекуровском кладбище. Траурная церемония состоится 22 февраля, говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Именитый актер ушел из жизни 18 февраля. Незадолго до смерти он попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. Артист находился в тяжелом состоянии. Однако вскоре ему стало лучше, и он отправился домой. Через несколько дней Юхтина повторно госпитализировали.

«Прощание с Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, 25) в 12.00. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Знаменитого артиста не стало 18 февраля. Ему было 89 лет, он не дожил до своего юбилея чуть больше месяца.