Волонтеры проводят операцию по спасению замурованных в колодце кошек в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 21 февраля. Участники волонтерской организации «Собака счастья» спасают 12 животных, заблокированных в колодце на бульваре Карла Маркса.

«Кошки обитали в колодце, люк которого замуровали несколько дней назад… Все были пугливыми, дикими и просто разбежались вглубь колодца от громких звуков! Кошек ждала ужаснейшая смерть — без воздуха и воды!» — поделились зооволонтеры.

Прикармливающие кошек местные жители не обнаружили их и забили тревогу. Они обратились за помощью к защитникам животных, которые в свою очередь вызвали спасателей, полицию и журналистов. Волонтеры добились открытия люка. Сейчас перепуганных кошек пытаются вызволить. Зоозащитникам удалось отловить трех питомцев, операция по спасению продолжается.

Ранее интернет-издание Deita сообщало, что приморцы спасли тюленя из рыболовных сетей.