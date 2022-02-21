Еврокомиссар: у ЕС есть запасы газа на случай прекращения поставок из России

Брюссель, 21 февраля. Евросоюз имеет запасы газа, которого хватит на ближайшее время в случае прекращения поставок из России. С таким заявлением в интервью испанской газете El Confidencial выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она признала, что Европа по-прежнему сильно зависит от импортируемого газа и пытается диверсифицировать закупки. Альтернативными направлениями, в частности, являются Южный газовый коридор и соединение «Медгаз» с Алжиром.

Также, по словам Симсон, были вложены значительные средства в создание терминалов сжиженного природного газа (СПГ), благодаря которым можно использовать более гибкие способы транспортировки энергоресурса. Еврокомиссар подчеркнула рекордный уровень импорта СПГ в январе 2022 года, причем основным поставщиком топлива стали США.

Минфин ФРГ ранее констатировал, что Европа всегда исправно получала энергоносители из России, оговоренные контрактами обязательства не нарушались. Тем не менее будущие перспективы энергетического сотрудничества туманны, а отношения по экспорту-импорту ресурсов находятся под угрозой.

Между тем Политолог Евгений Сатановский считает, что без российских углеводородов Европа «даже не умрет, она сдохнет — физически, экономически, финансово». Замещать их нечем, приводит его мнение INFOX.