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Одиннадцать новых пожарных депо построят в Москве к 2025 году
Общество
Одиннадцать новых пожарных депо построят в Москве к 2025 году
Агентство городских новостей Москва  / 

Москва, 21 февраля. К 2025 году в Москве должны заработать 11 новых пожарных депо. Шесть из них будут располагаться на территории ТиНАО, два откроются уже в этом году, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

В будущем году завершится строительство депо на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино и на Дмитровском шоссе в районе Северный, пишет издание «Вести Подмосковья». В районе Восточный, в свою очередь, построят депо с учебным центром. К концу 2024 года закончат строительство депо на Автозаводской улице в Даниловском районе и на 6-м проезде Подбельского в районе Богородское.

Как ранее информировал ФАН, сотрудники экстренных служб потушили пожар в университете МИСиС в центре Москвы. Возгорание произошло в подвале здания.

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