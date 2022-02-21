Вашингтон, 21 февраля. Властям США не удается вернуть себе мировое господство, в отличие от президента России Владимира Путина. Об этом пишут журналисты издания The Atlantic.

Авторы уверены, что наиболее значимую роль в вопросе возвращения величия Соединенных Штатов играет именно российский лидер. План Вашингтона по возвращению господства на мировой политической арене реализуется неудачно.

Корреспондент Том Мактаг подчеркнул, что российская сторона замечает слабые позиции Штатов, отчего уверенность в своих силах у РФ кратно возрастает.

«Вызов, который Россия бросает Западу сегодня, когда она стягивает свои войска к границам Украины, основан на ее вере в то, что американская мощь отступает, а вместе с ней и сила ее примера. Однако реакция Европы пока заключалась в том, чтобы показать, насколько могущественной остается Америка», — пишут The Atlantic.

Ранее Национальная служба новостей писала, что Россия отвечает нападкам Запада по ситуации вокруг Украины призывом к разуму. Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом заявил, что Россия не имеет отношения к эскалации ситуации вокруг украинского государства.