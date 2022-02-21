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Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

Экономика
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
pixabay.com/ru

Москва, 21 февраля. Министерство финансов внесло изменения в документ по использованию и контролю операций с цифровыми валютами на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Авторы поправок предложили идею, согласно которой жители РФ перед покупкой криптовалюты должны пройти онлайн-тестирование. При успешном завершении испытания вкладчик сможет ежегодно инвестировать в проект 600 тысяч рублей в год, а без проверки — 50 тысяч рублей.

Однако нововведение коснется только начинающих игроков. Квалифицированные участники рынка и юридические лица смогут совершать покупки и продажи без ограничений. Представители министерства также предлагают оставить за криптовалютой статус инструмента для инвестиции, сохранив запрет на использование криптовалюты в качестве средства для платежей.

За легализацию цифровых средств ранее выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он подчеркнул, что полностью запретить использование криптовалют в стране возможно только с полным отключением интернета.

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