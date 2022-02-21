Министерство госбезопасности ДНР сообщило о проникновении в республику диверсантов ВСУ

Донецк, 21 февраля. Группа диверсантов ВСУ проникла в ДНР и вступила в бой с военнослужащими Народной милиции. По данным министерства госбезопасности республики, инцидент произошел в Новоазовском районе.

В понедельник украинские военные предприняли еще одну попытку диверсии на территории Донецкой Народной Республики. Министерство госбезопасности республики передало, что в Новоазовском районе спецназ Народной милиции вступил в бой с украинскими силовиками.

«Подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения народной милиции ДНР, центральные пути сообщения перекрыты, идет бой», — передали в ведомстве.

Ранее защитник ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ, еще один получил серьезные ранения, а двое были госпитализированы с контузией.