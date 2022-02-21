Часть беженцев из Донбасса прибудет в Чувашию 22 февраля

Чебоксары, 21 февраля. Несколько сотен беженцев из Луганской и Донецкой народных республик приедут в Чувашию 22 февраля. Их разместят в двух санаториях.

В Донбассе продолжается эвакуация женщин с детьми и пожилых людей в Россию. Почти 30 регионов РФ заявили о готовности принять выходцев из Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент большинство беженцев находятся на территории Ростовской области. Оттуда их везут поездами в другие российские регионы.

Саратовская область ввела режим ЧС из-за возможного наплыва жителей Донбасса. Она стала пятым регионом РФ, где ввели подобный режим. Местные власти готовы предоставить беженцам места для ночлега, горячее питание и медицинскую помощь. При необходимости с гражданами будут работать психологи.