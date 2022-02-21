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Часть беженцев из Донбасса прибудет в Чувашию 22 февраля

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 10:17
Общество
Часть беженцев из Донбасса прибудет в Чувашию 22 февраля
pixabay.com/PD

Чебоксары, 21 февраля. Несколько сотен беженцев из Луганской и Донецкой народных республик приедут в Чувашию 22 февраля. Их разместят в двух санаториях.

В Донбассе продолжается эвакуация женщин с детьми и пожилых людей в Россию. Почти 30 регионов РФ заявили о готовности принять выходцев из Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент большинство беженцев находятся на территории Ростовской области. Оттуда их везут поездами в другие российские регионы.

Саратовская область ввела режим ЧС из-за возможного наплыва жителей Донбасса. Она стала пятым регионом РФ, где ввели подобный режим. Местные власти готовы предоставить беженцам места для ночлега, горячее питание и медицинскую помощь. При необходимости с гражданами будут работать психологи.

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