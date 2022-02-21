Врач Шарковская рассказала о последствиях неизлечимой болезни Аверина

Москва, 21 февраля. Аллерголог-иммунолог Татьяна Шарковская рассказала о последствиях неизлечимой болезни актера Максима Аверина, с которой он борется с самого рождения. По ее словам, опасности нет, но артисту нужно быть всегда начеку.

Максим Аверин страдает от экземы — хронического воспаления кожи — с рождения. По словам врача, болезнь не представляет какой-либо опасности, при этом она доставляет массу неудобств пациенту.

«Могут быть неприятные осложнения, если экзема мокнущая, в рану попадает инфекция, вовремя не обратить на нее внимания, вовремя не начать лечение, при стечении обстоятельств может развиться сепсис. Тогда может быть гибель от сепсиса, но сегодня медицина находится на том уровне, когда сепсис благополучно излечивается», — пояснила врач в разговоре с Пятым каналом.

Максим Аверин скрывал страшный недуг на протяжении всей жизни. О болезни не знали ни друзья, ни коллеги, ни поклонники.

Несмотря на болезнь, артист всегда находится на позитиве. Он признался, что считает себя счастливым человеком. У него много работы и в кино, и в театре. В начале февраля создатели сериала «Склифосовский» сообщили о старте съемок десятого сезона проекта. Максим Аверин вернется к роли гениального врача Олега Брагина, который так полюбился публике.