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Три человека погибли в результате крушения истребителя в Иране

Весь мир
Три человека погибли в результате крушения истребителя в Иране
wikipedia.org  /  Khashayar Talebzadeh / GFDL

Тегеран, 21 февраля. Легкий истребитель F-5 ВВС Ирана потерпел крушение на окраине города Тебриз. Самолет упал возле одной из местных школ на северо-западе населенного пункта, протаранив стену здания.

Согласно сообщениям в социальных сетях, в самолете находились два человека, вероятно, пилот-инструктор и обучаемый. Оба погибли вместе с водителем транспортного средства, на которое рухнули останки летательного аппарата. Жертв среди детей удалось избежать, поскольку в это время школа была закрыта.

В момент катастрофы самолет пролетал прямо над городом, однако, по свидетельствам очевидцев, пилот смог развернуть машину в сторону от жилых кварталов. Судя по наличию двоих членов экипажа, это была учебно-боевая модификация F-5B. По словам пользователей Twitter, он относился к 2-й базе истребительной авиации имени шахида Факури, расположенной районе Тебриза.

Причины катастрофы выясняются. Не исключено, что авария произошла из-за технической неисправности, вызванной физическим износом самолета, поскольку в связи с действием санкций Иран ранее сталкивался с определенными сложностями при ремонте и обслуживании импортной военной техники.

 

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