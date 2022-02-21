Какие выводы можно сделать из мюнхенской речи Зеленского на фоне резкого обострения в Донбассе

В украинском политикуме активно обсуждают речь Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Украинские правительственные СМИ изображают ее «воинственной и угрожающей», а независимые эксперты называют очередной демонстрацией бессилия, передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского корреспондента ФАН может не совпадать с мнением редакции.

Президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции при почти полном зале — на фоне невиданного обострения в Донбассе. Для украинского лидера такое количество слушателей — редкая удача. Обычно его речам, будь то Всемирный экономический форум в Давосе или главный офис ООН в Нью-Йорке, остаются внимать либо члены самой украинской делегации, либо иностранные гости, как шутят критики украинского президента, «неудачно заснувшие на предыдущем выступлении».

Однако на этот раз эксперты, журналисты и капитаны западной политики все-таки решили послушать главу Украины и наверняка не пожалели о потерянном времени. Ведь они увидели нечто похожее на шоу, состоящее из упреков, прямых просьб о денежной помощи и необоснованных обвинений. Слушая Зеленского, многие наверняка гадали, кто же был спичрайтером у этого оратора.

Кстати, перед конференцией по безопасности приезжать в Мюнхен наотрез отказались представители России — по вполне очевидным причинам. Ни главе МИД РФ Сергею Лаврову, ни другим чиновникам и дипломатам не хотелось становиться жертвами военной истерии вокруг РФ, раскрученной западными массмедиа. Ведя сложную и рискованную дипломатическую игру с Западом, никто из российской элиты не желал быть мишенью для ложных обвинений и развлекать публику своими ответами.

А вот президенту Украины прямо не рекомендовали приезжать в Мюнхен, причем не кто-нибудь, а сам президент США Джо Байден. Но Владимир Зеленский отмахнулся от доброго совета — все равно приехал и «развлек» серьезную публику, как говорится, на полную катушку. Многие сразу поняли, почему Байден отговаривал Зеленского от приезда, — по ходу своей речи украинский президент одновременно наезжал на Запад и засыпал его жалобами.

Федеральное агентство новостей /

Так, лидер Украины обвинил США и Евросоюз в том, что они намеренно нагнетают ситуацию с мифическим «вторжением», убивая экономику Украины. При этом никаких гарантий безопасности Киеву никто не дает, а принять в НАТО и ЕС его уже даже не обещают. Зеленский раздраженно сообщил — на Западе откровенно «разводят» Украину, рассказывая ей о «гарантированной войне», но даже не публикуют список будущих санкций против России.

Президент Украины не забыл упомянуть и про Будапештский меморандум — полузабытое соглашение от 1994-го. В его рамках США, Британия и РФ гарантировали Украине защиту ее территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия, доставшегося Киеву в наследство от СССР. Зеленский пообещал созвать консультации по Будапештскому меморандуму с целью получить от Запада твердые гарантии безопасности для Украины. А в случае провала инициативы пообещал отозвать подпись Украины под этим документом.

Все это на политическом языке выглядело как «выстрел в молоко». Да, тему Будапештского меморандума очень любят муссировать украинские политики. При этом никто из них не помнит, что никакого реально обязывающего документа в Будапеште подписано не было. И ни одна держава сегодня просто не станет выполнять свои обязательства по нему.

Правда, некоторые восприняли слова Зеленского как угрозу Киева начать создание своего, украинского ядерного оружия. Но в рамках тех, скажем прямо, слабых технических и материальных возможностей, которыми располагает его страна, эта угроза звучит откровенно нелепо. И даже если вдруг Украина реально начнет некие действия по созданию собственного ядерного оружия, то это займет десятки лет. И у Запада, и РФ будет масса времени, чтобы решить, как совместно оборвать этот процесс.

Были в «мюнхенской» речи Зеленского и откровенно странные моменты. Так, он прямо упрекнул Запад в том, что тот требует от Украины реформ в обмен на финансирование. «Дайте нам безусловные деньги! Давайте, помогайте, вкладывайте, инвестируйте, приглашайте, дайте финансирование, гранты!» — фактически призывал с трибуны глава Украины, даже не осознавая, что, по мнению экспертов, он занимается откровенным попрошайничеством в международных масштабах.

На вопрос о жестоких обстрелах Донбасса со стороны ВСУ Зеленский заявил, что никаких обстрелов нет и в помине. Некоторые слушатели сочли, что в этот момент цинизм в речи лидера Украины зашкалил настолько, что он, пожалуй, перещеголял даже своего предшественника Петра Порошенко.

В целом серьезные аналитики оценили речь Зеленского как пустую, бессмысленную и адресованную непонятно кому. Ведь для тех, кто верит в мифическую угрозу «нападения России» и ратует за евроатлантическую интеграцию, эта речь неприемлема, так как наполнена «детскими» обидами и упреками в адрес Запада. Тем, кто считает, что с Россией нужно договариваться, речь Зеленского тоже режет слух — ведь из нее выходит, что реально идти на компромиссы по Донбассу и Минским соглашениям Киев не намерен.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Для противников же внешнего управления Украиной речь Зеленского также бессмысленна — прозвучавшая в ней обида на кредиторов за то, что они выставляют Украине какие-то условия, не имеет значения без смены внутриполитического курса и экономической политики. Но и в этом плане киевский режим не сделал абсолютно ничего. И вряд ли соберется. Ну, а для самого Запада грозная речь подконтрольного ему президента прозвучала скорее забавно, чем угрожающе.

Буквально на следующий день после «воинственной» мюнхенской речи Зеленского на Майдане в Киеве состоялось очередное вече, приуроченное к восьмой годовщине событий февраля 2014-го. На этот раз вече вышло неубедительным — на площадь пришло всего сотни четыре человек. Они не столько поминали жертв Майдана, сколько на чем свет стоит ругали Россию, а также действующую власть Украины. Судя по речам и плакатам, здесь собрались те же самые «патриоты», которые и помогли победить госперевороту, ныне приведшему Украину к «разбитому корыту».

По мнению корреспондента ФАН, оба события произвели одинаковое впечатление. Многим стало очевидно, что украинская политика все больше напоминает заезженную пластинку. В ней хитрым образом переплетены обида на Запад, бедность и униженная гордость, агрессия в адрес России и несбывшиеся мечты о светлом будущем. Но главное — в речах и в Мюнхене, и на Майдане сквозило общее непонимание того, куда же Украине двигаться дальше. В момент, когда Запад всеми силами втягивает Украину в войну, старые друзья давно объявлены врагами, а новые «партнеры» не только не станут подставлять плечо, но и все чаще смотрят на нее с недоверием.