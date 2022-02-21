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Центральноафриканцы вышли на стихийный митинг против миротворцев ООН в Боссембеле

Весь мир
Центральноафриканцы вышли на стихийный митинг против миротворцев ООН в Боссембеле
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 21 февраля. Десятки жителей ЦАР приняли участие в акции «Стоп МИНУСКА», перекрыв дорогу для автомобилей контингента многопрофильной комплексной миссии ООН в городе Боссембеле. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Население недовольно тем, что миротворцы постоянно взаимодействуют с боевиками, передают им оружие и боеприпасы, защищают от справедливого возмездия со стороны правительственной армии (FACA), совершают преступления.

При этом «голубые каски» ведут себя так, будто им все позволено и не несут за это ответственность. Так не может продолжаться дальше, они должны немедленно покинуть Центральноафриканскую Республику», — приводит радиостанция слова одного из протестующих.

По данным журналистов, люди перекрывают главные транспортные магистрали населенного пункта. Для этого используются заранее подготовленные доски, коробки и камни.

Центральноафриканцы вышли на стихийный митинг против миротворцев ООН в Боссембеле
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Препятствуя работе сотрудников миссии ООН, местные жители надеются, что руководство МИНУСКА обратит внимание на волю народа. Люди устали от бесчинств радикалов и их пособников. Они требуют справедливого наказания для всех, кто мешает окончательному восстановлению мира в республике.

Ранее в столице ЦАР состоялся круглый стол, участники которого заявили, что контингент многопрофильной комплексной миссии систематически нарушает права человека в стране и не справляется с возложенными на него обязанностями.

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