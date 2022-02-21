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Strategic Culture: истерика западных СМИ против России играет на руку Путину

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 10:07
Политика
Strategic Culture: истерика западных СМИ против России играет на руку Путину
Федеральное агентство новостей

Лондон, 21 февраля. Некомпетентность представителей западных СМИ по ситуации вокруг Украины выгодна российской стороне. Такое мнение высказал британский публицист Мартин Джей на портале Strategic Culture.

Журналист назвал западных корреспондентов стенографистами, которые просиживают места за компьютерами и ждут дальнейших инструкций. Ведь большинство из них, освещая тему «украинского кризиса», не знают важнейших деталей. «ПолитРоссия» пересказала оригинальную статью.

«Они просто запрограммированы на то, чтобы публиковать любой мусор, который им передают, а отчеты разведки США являются идеальным кормом. Разумеется, эти сведения даже не проверяются», – уверен Джей.

По мнению британского аналитика, непрофессионализм журналистов играет на руку России. Ведь западные лидеры – президент США Джо Байден, премьер Британии Джонсон, глава Украины Зеленский – намерены с помощью подобных фейков бороться за свое место на политическом поле.

«Президент США Байден, который совсем недавно во второй раз объявил, что Путин готовит вторжение на Украину, выглядит еще более глупым и дезинформированным, чем когда-либо прежде», – пишет в своей статье журналист.

Российская сторона неоднократно опровергала информацию о планах по «вторжению» на Украину. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично просила журналистов «огласить график «вторжений» на предстоящий год», передает Национальная служба новостей. Израильский государственный деятель Яков Кедми связал истеричные нападки Запада со страхом перед дальнейшими шагами Путина.

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