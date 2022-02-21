Вяльбе предложила повысить возрастной ценз в фигурном катании

Москва, 21 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в соревнованиях женщин по фигурному катанию необходимо поднять возрастной ценз.

Вяльбе считает, что допускать к участию на Олимпиаде нужно только совершеннолетних фигуристок. По мнению главы федерации, это решение будет положительным для самих спортсменок.

«Если ценз повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99 процентов второго шанса у тебя уже не будет», — пояснила она ТАСС.

На Олимпиаде в Пекине выступали несовершеннолетние подопечные Этери Тутберидзе: 15-летняя Камила Валиева, 17-летняя Александра Трусова и 17-летняя Анна Щербакова. На плечи фигуристок лег большой груз после допинг-скандал с сомнительной пробой Валиевой.

Ранее в Госдуме назвали Валиеву фигуристкой номер один. Депутат Александр Жуков уверен, что история с допингом ее не сломает.