Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с переводом денег от злоумышленников

Москва, 21 февраля. Мошенники стали переводить жертвам деньги, чтобы повысить уровень доверия к себе, заявил директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

Злоумышленники не просто показывают потенциальной жертве баланс на счете в личном кабинете на фейковом сайте. Они пополняют карту человека примерно на 10 или 15 тыс. рублей. Мошенники отмечают, что это деньги, заработанные на сделках. После их получения у потенциальной жертвы возникает чувство эйфории, подчеркнул собеседник газеты «Известия». О новой схеме злоумышленников уже осведомлены Мосбиржа, ВТБ, ББР Банк, брокер БКС, добавил Павлунин.

Россиян призывают проявлять внимательность при оплате каких-либо услуг и товаров. Известны случаи мошенничества с сайтами билетов в театр, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Многие не сообщают в правоохранительные органы о том, что «попались на удочку» злоумышленников. Юрист России Иван Соловьев советует не медлить и обращаться в соответствующие инстанции.