Психолог Данилова назвала главные недостатки работы на удаленке

В конце 2020 года информация о выходе на удаленку многих россиян обрадовала, так как отпала необходимость тратить деньги на дорогу, можно было продлить сон, а также появилось больше времени на семью и саморазвитие. Однако некоторые жители страны столкнулись и со сложностями. Об этом ФАН рассказала психолог Елена Данилова.

«Для кого-то удаленка стала настоящим испытанием и проверкой на прочность — организовать офисную атмосферу оказалось непросто. Домашние дела отвлекают от рабочих вопросов: дети, обучающиеся на дистанте, мешают сосредоточиться, диван вместо жесткого стула или привычного кресла располагает к отдыху, но никак не к серьезным переговорам. И иллюзии того, что из дома работать проще, разбились об отсутствие самодисциплины и привычный быт», — пояснила Елена Данилова.

Она заметила, что внешние стимулы в виде строгого взгляда начальника и привычной командной атмосферы, где все заняты делом, эффективнее, чем домашний комфорт и возможность перекусить прямо за компьютером.

Фото из личного архива Елены Даниловой /

Психолог объяснила, почему многие вскоре захотели вернуться в офис.

Семья, как бы это странно ни звучало. Сложившийся быт, дети, старшие родственники оказались также не готовы к тому, что нужно поменять свой уклад, создать тишину и отказаться от привычных дел.

Онлайн-общение. Многочисленные гаджеты и сервисы, позволяющие вести диалог из разных точек мира, все же не могут на 100% заменить живое общение, при котором выстраивание диалога и решение вопросов происходит легче.

Отсутствие четкого графика. Размытый график работы и снижающаяся эффективность из-за отвлекающих факторов приводит к тому, что процессы затягиваются, договоренности переносятся или откладываются.

Невозможность сменить обстановку. Работа и отдых дома приводят к тому, что стираются границы между семейной и офисной обстановкой. И изоляция нагнетает уровень тревожности, работник не может встать и уйти, когда дома, например, неспокойно.

Отсутствие необходимого пространства. Да, найти место, где тебя никто не будет отвлекать, оказалось для многих просто невозможным. И пары, которые вынуждены создавать хоум-офисы, столкнулись с борьбой за удобное место перед монитором.

Федеральное агентство новостей /

«Для многих самоизоляция стала увеличительным стеклом для их отношений с собой, партнером, коллективом. И не все оказались готовы встретиться с такой действительностью. Поэтому, получив такой опыт, многие оценили достоинства работы вне дома и преимущества офиса перед домашними хлопотами», — заключила Елена Данилова.

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