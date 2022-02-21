Жителя Мордовии накажут за оскорбление судьи и угрозу убить продавщицу

Саранск, 21 февраля. Прокуратура Мордовии подготовила обвинительное заключение по делу жителя Ковылкино, который оскорбил судью и грозился убить работницу магазина.

По данным региональной прокуратуры, в декабре 2020 года обвиняемый в одном из магазинов Ковылкино пригрозил продавщице лишить ее жизни. Она обратилась в полицию и мужчину задержали. Затем летом 2021 года, когда в суде рассматривался вопрос о продлении срока его содержания под стражей, фигурант дела обматерил судью, сообщают «Известия Мордовии».

Как пояснили в прокуратуре, тем самым обвиняемый усугубил свою вину, так как проявил явное неуважение к судье и суду в целом. Теперь материалы уголовного дела снова рассмотрит суд.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении работника дорожно-строительной организации на территории вахтового поселка Тында в Амурской области. Он во время ссоры с начальником схватил ружье, выстрелил в воздух и пригрозил его убить.