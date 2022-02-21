Николай Расторгуев выпустил сборник старых и новых песен в честь 65-летия

Москва, 21 февраля. Знаменитый музыкант и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев выпустил сборник хитов и новых песен в честь 65-летия. Пластинка получила название «Свое».

Послушать альбом можно не только на цифровых платформах, но и на виниле. О выходе пластинки артист сообщил поклонникам на своей странице в Instagram за несколько дней до дня рождения.

«Решил сделать вам и себе подарок к своему дню рождения — на днях выйдет двойной винил лирических песен «Любэ». Я очень трепетно отношусь к лирике, которой у нас оказалось предостаточно, что позволяем взглянуть на «Любэ» чуть под другим углом!» — сообщил знаменитый музыкант.

В сборник вошли 23 композиции. В нем есть как новые песни, так и любимые хиты. Например, «А река течет», «Конь», «Свои», «А заря», пишет «Культуромания».

Николай Расторгуев празднует день рождения 21 февраля. Артисту исполнилось 65 лет.