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Парламентарий Гемпель ответил на заявление госсекретаря США Блинкена о Крыме

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 09:59
Политика
Парламентарий Гемпель ответил на заявление госсекретаря США Блинкена о Крыме
crimea.gov.ru  /  Государственный совет республики Крым

Симферополь, 21 февраля. Крым не нуждается в одолжениях со стороны американских властей. Об этом заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Так парламентарий ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, передает РИА Новости. Недавно глава Госдепа сказал, что Вашингтон не рассматривает возможность признания Крыма территорией России.

«Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев», — отметил Гемпель.

Ранее стало известно, что добровольцы из Крыма прибыли в ДНР и ЛНР, пишет Народная служба новостей. Волонтеры намерены помочь жителям республик защитить права на самоопределение.

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Все новости / Политика / Парламентарий Гемпель ответил на заявление госсекретаря США Блинкена о Крыме
россия сша крым госдеп блинкен гемпель
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