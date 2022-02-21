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Читатели Daily Mail обвинили США и Британию в пропаганде из-за заявлений о «вторжении» России

Политика
Читатели Daily Mail обвинили США и Британию в пропаганде из-за заявлений о «вторжении» России
pixabay.com/ru  /  BondSupanat

Лондон, 21 февраля. Заявления Великобритании и США о планах России «напасть» на Украины носят пропагандистский характер. К такому выводу пришли читатели британской газеты Daily Mail.

Комментаторы заявили, что эти высказывания не имеют ничего общего с реальностью.

«Вся деятельность американской разведки, Белого дома, Госдепа и СМИ направлена на то, чтобы Джо Байден одержал победу на мировой арене с помощью выдуманного кризиса»;

«Кажется, только американцы стремятся к войне», — вышли из себя британские читатели Daily Mail.

Читатели Daily Mail обвинили США и Британию в пропаганде из-за заявлений о «вторжении» России
Федеральное агентство новостей /

Другой пользователь ответил, что обычные американцы точно не хотят войны. Рядовые граждане США считают, что Европе стоит разобраться в происходящем, так как адекватные жители Великобритании, Евросоюза и Соединенных Штатов уже не могут терпеть бессмысленные нападки на Россию и постоянные заявления о «вторжении».

«А западная пресса хоть иногда пишет правду?»;

«Россия, пожалуйста, неважно, что ты собралась сделать, но поторопись. Не хочу терпеть весь этот бред еще год», — заключили юзеры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и Британию в пропаганде войны. Она напомнила, что подобная деятельность запрещена на законодательном уровне.

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сша британия daily mail вторжение
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