Власти Пензенской области объявили режим ЧС из-за прибывающих беженцев из Донбасса

Пенза, 21 февраля. Режим чрезвычайной ситуации объявили власти Пензенской области из-за прибывающих в регион беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом областное правительство сообщило в официальном Telegram-канале. Распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

«С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введен режим чрезвычайной ситуации. Введение режима связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи», — говорится в сообщении правительства региона.

В документе указано, что объявлен режим ЧС регионального уровня реагирования. Ранее власти выразили готовность принять 700 семей, эвакуированных из Донбасса.

Более 53 тысяч представителей Донецкой и Луганской народных республик въехали на территорию России после объявления об эвакуации. В МЧС РФ сообщили о планах отправить из Ростовской области еще как минимум 15 составов с эвакуированными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что регион готов к приему эвакуированных из зоны конфликта на Донбассе людей. На данный момент в Подмосковье могут принять до 1,5 тыс. беженцев, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».