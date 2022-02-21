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Захарова напомнила странам НАТО о заявлении 1990 года по нерасширению Альянса на Восток

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 10:13
Политика
Захарова напомнила странам НАТО о заявлении 1990 года по нерасширению Альянса на Восток
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 21 февраля. Страны НАТО продолжают делать заявления, которые не соответствуют проводимой ими политике. Такую мысль озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила представителям Альянса о заявлении 1990 года. Тогда вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер указал на отсутствие планов по расширению военного блока в восточном направлении. Однако спустя больше 30 лет генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает с другими речами.

«Так что же это за организация такая, если каждый год ее члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?» — возмутилась Захарова.

В декабре Россия представила странам Запада гарантии безопасности. Среди них и требование о нерасширении на Восток. Президент РФ Владимир Путин призвал Альянс серьезно отнестись к этим пунктам и не нарушать данное много лет назад обещание. Как сообщается на сайте НСН, Столтенберг не признает, что НАТО когда-то отказалась от нерасширения в восточном направлении.

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россия нато захарова
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