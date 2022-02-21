Захарова напомнила странам НАТО о заявлении 1990 года по нерасширению Альянса на Восток

Москва, 21 февраля. Страны НАТО продолжают делать заявления, которые не соответствуют проводимой ими политике. Такую мысль озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила представителям Альянса о заявлении 1990 года. Тогда вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер указал на отсутствие планов по расширению военного блока в восточном направлении. Однако спустя больше 30 лет генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает с другими речами.

«Так что же это за организация такая, если каждый год ее члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?» — возмутилась Захарова.

В декабре Россия представила странам Запада гарантии безопасности. Среди них и требование о нерасширении на Восток. Президент РФ Владимир Путин призвал Альянс серьезно отнестись к этим пунктам и не нарушать данное много лет назад обещание. Как сообщается на сайте НСН, Столтенберг не признает, что НАТО когда-то отказалась от нерасширения в восточном направлении.