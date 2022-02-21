Школьница из Нижнего Тагила получила золотую кнопку YouTube

Москва, 21 февраля. Школьница из Нижнего Тагила Виктория Старикова получила награду от видеосервиса YouTube — ей дали золотую кнопку.

Девочке всего 13 лет, а число ее подписчиков на канале достигло миллиона пользователей. О своем достижении подросток рассказала на своей странице в Instagram.

«Как я счастлива! Сегодня я получила золотую кнопку YouTube! Просто не представляете, как это приятно. Спасибо каждому, кто поддерживает меня!» — написала она.

Поклонники поздравили юную исполнительницу с наградой и пожелали ей успехов в творчестве. Они оставили ей сотни комментариев с теплыми словами.

Пару лет назад Старикова выиграла Гран-при престижного международного конкурса Chorus inside summer 2018 chieti в Италии. Кроме того, она становилась призером и лауреатом многих фестивалей и проектов, пишет kp.ru.

В середине февраля стартовал девятый сезон популярного проекта «Голоc. Дети». Наставниками шоу стали Полина Гагарина, Баста и Егор Крид.