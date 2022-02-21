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Marvel выпустит комиксы по циклу романов Джорджа Мартина «Дикие карты»

Общество
Marvel выпустит комиксы по циклу романов Джорджа Мартина «Дикие карты»
Prt Scr youtube.com  /  MARVEL Россия

Лос-Анджелес, 21 февраля. Издательство Marvel начинает новый проект с культовым писателем Джорджем Мартином. Компания создаст комиксы по научно-фантастическим книгам серии «Дикие карты».

Литературная серия «Дикие карты» (Wild cards) была создана разными писателями, их произведения редактировал Мартин. Действие происходит на альтернативной Земле после Второй мировой войны, когда на планету попадает инопланетный вирус. Возбудитель по-разному влияет на человеческий организм: 90% населения погибают, оставшиеся мутируют и получают сверхспособности, пишет THR.

Идея вселенной Wild cards родилась у Мартина и его коллег во время игры в Superworld. Придуманные ими истории публикуются с 1987 года, среди авторов — Говард Уордолл, Роджер Желязны и другие. Первый выпуск Wild Cards: The Drawing of the Cards поступит в продажу 1 июня, сообщает «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что киностудия Marvel представила трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» режиссера Сэма Рэйми. Фильм выйдет в прокат в начале мая.

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Джордж Мартин фильмы комикс дикие карты
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