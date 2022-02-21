Вице-премьер Абрамченко поручила разработать льготную «сибирскую» ипотеку

Москва, 21 февраля. Минтруд, Минфин и «Дом.РФ» по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разработают программу льготной ипотеки для россиян, которые переехали в Сибирь учиться или работать. Целью является привлечение молодых специалистов и стимулирование строительства в регионе, сообщают «Известия».

Льготная ипотека будет действовать в 10 субъектах Сибирского федерального округа. Ожидается, что в программе смогут принять участие до 500 тысяч россиян, для которых понадобится понадобится около 12 млн квадратных метров жилья. Свои предложения и проекты ведомства презентуют к концу февраля.

Условия предоставления льготной ипотеки в Сибири должны исключать конкуренцию за трудовые ресурсы с Дальним Востоком, приводит «ФедералПресс» позицию Абрамченко. Сейчас переехавшие в ДФО граждане имеют возможность взять кредит на жилье под 2% годовых. При этом депутат Госдумы Николай Алексеенко предлагает ввести ограничение. По его мнению, нужно разрешить пользоваться одной из предложенных льгот, чтобы не было махинаций.

Между тем полная стоимость ипотеки в России по итогам января снизилась до 9,2%, но специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» считают это падение временным явлением.