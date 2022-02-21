США готовят на Украине план, который не смогли реализовать в Афганистане

Внезапное бегство западных посольств и представительств из столицы Украины (притом, что никакого «вторжения России» в страну нет и в помине) может иметь достаточно рациональное и при этом очень неприятное объяснение. Условный план ухода во Львов, который может быть наполнением и целью таких действий, в таком случае может являться сценарием расчленения Украины на две зоны: зону стабильности в западной части страны и зону управляемого хаоса на всей ее остальной территории.

Действительно, США и их союзники по НАТО продолжают делать то, что делали до сих пор и чему нет логичного объяснения: посольства, представительства, все граждане западных стран уезжают из Киева. Кто во Львов, а кто и вовсе в заштатный Ивано-Франковск — но тоже на западе Украины. К реализации этого плана подключились все: и американцы, и британцы, и даже поляки, которые объявили, что уже «готовы к приему украинских беженцев».

Задумка такого плана — создать в западной части страны эдакий «островок стабильности», погрузив всю остальную Украину в хаос. Этим хаосом США и их союзники хотят отгородиться от своего противника и соперника — от нас. И это то, что они давно разрабатывают: создать настоящую «стену хаоса» вдоль границы России.

Инфореактор / Федеральное агентство новостей / mil.gov.ua / Пресс-служба Министерства обороны Украины

Такой сценарий они хотели реализовать в Афганистане — там были попытки вооружить Ахмад Шах Масуда-младшего, чтобы противопоставить его «Талибану»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Но там у США просто не хватило сил на то, чтобы организовать войну всех против всех, и теперь в Афганистане доминирует лишь одна сила — «Талибан». В результате сопротивление в Панджшере, которое начали так активно раскручивать в западных СМИ, закончилось слишком быстро, так и не оформившись в что-то определенное. Однако в советниках у «львенка Панджшера» засветились практически открытые агенты ЦРУ в Афганистане, например, Амрулла Салех.

На Украине в случае снятия внешнего управления все может быть гораздо хуже: каждый нацбат, который сегодня организован в крупном городе страны по закону «О территориальной обороне», будет сам за себя. Причем у них окажется все то оружие, которое США и их союзники столь активно поставляли в последнее время на Украину. И здесь надо отметить, что это не оружие регулярной армии XXI века: поставки западных стран никак не учитывали ни потребности современной армии, ни взаимодействие родов войск. На Украину массово поставляли оружие партизанской или, что гораздо хуже, — террористической войны. Причем у радикалов без командования появилось уже не только стрелковое оружие, но и минометы, ПТУР и ПЗРК, причем в небывалых количествах. И все это оружие теперь будет использовано для создания хаоса на Украине, который у США не удалось создать и разжечь в Афганистане.

И весь этот хаос собираются оставить на западных границах России с тем, чтобы создать на всем их протяжении зону нестабильности, террора и беззакония.

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1 Организация запрещена на территории РФ.