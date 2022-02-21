Украина заявляет, что хочет мира, но при этом отправляет в Донбасс диверсионные группы, ударные беспилотники и ведет артиллерийский огонь. Власти Киева могут плохо закончить. Об этом ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Украина «стремится к миру»

Киев не готовит обстрелы и провокации против Москвы и хочет мира. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

wikipedia.org / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

«Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций или провокаций, диверсий, обстрелов территории РФ… Мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру», — заявил Кулеба.

Киев может плохо закончить

Как отметил Владимир Соловейчик, Кулеба, как и его предшественники, любит делать громкие миротворческие заявления. Такова специфика украинской дипломатии: прикрывать красивыми словами неблаговидные дела военных и так называемых добровольческих батальонов.

«На фоне участившихся провокаций в Донбассе, обстрелов территории ДНР и ЛНР заявления Кулебы звучат крайне неправдоподобно. Кто не хочет войны, тот не отправляет диверсионные группы, не запускает боевые беспилотные летательные аппараты, не ведет артиллерийский огонь. Тот же, кто это делает, явно готовится к войне, как в данном случае руководители ВСУ или СБУ», — пояснил Владимир Соловейчик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Таким же образом, напомнил эксперт, вели себя немецкие войска накануне нападения на Польшу 1 сентября 1939 года.

«В антипольской пропаганде и в разведывательно-диверсионной деятельности, в расправах над мирными гражданами гитлеровцам активно помогали [Степан] Бандера и бандеровцы, которых нынешние киевские правители возносят на щит и рассматривают как «национальных героев». Так что поведение гражданина Кулебы и его собратьев из вооруженных сил, военной разведки и службы безопасности имеет давние корни и отнюдь не ново для украинской политики», — резюмировал свою позицию Владимир Соловейчик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Ворошилов сообщил, что Украина неоднократно заявляла, что не будет выполнять Минские соглашения. А в последнее время перестала даже притворяться, что стремится исполнять взятые на себя обязательства. Все действия Украины говорят о готовности решать вопрос Донбасса силой.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.