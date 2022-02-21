Саратовская область вводит режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

Саратов, 21 февраля. Режим чрезвычайной ситуации введут в Саратовской области из-за прибытия беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Саратовская область станет пятым регионом России, где введут режим ЧС. Сейчас он действует в Ростовской, Пензенской, Воронежской и Курской областях. Ввести режим ЧС поручил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

«Министерству здравоохранения дано поручение обеспечить все необходимое медицинское сопровождение беженцев», — цитирует слова Радаева сайт правительства региона.

Принять беженцев из Донбасса готов также Хабаровский край, который уже имеет опыт размещения граждан. Аналогичное решение о готовности принять приезжих с востока Украины озвучили в Якутии, Приморском крае, Амурской и Еврейской областях.