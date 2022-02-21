Токио опроверг информацию о планируемом разговоре премьера Японии Кисиды и Байдена

Токио, 21 февраля. Токио не подтверждает информацию, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден собираются провести телефонные переговоры.

Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно. Ранее СМИ распространили сообщения о планируемой беседе Кисиды и Байдена. Уточнялось, что политики обсудят украинскую проблематику и затронут вопросы санкций против России.

«Нам известно об этих сообщениях средств массовой информации, но по поводу телефонного разговора лидеров Японии и США ничего не решено», — сказал Мацуно.

Как стало известно ранее, власти Токио выразили позицию касательно ситуации вокруг Украины. Япония намерена добиваться деэскалации только дипломатическим путем, подчеркнул замглавы бюро по европейским делам МИД страны Сюити Токуда.