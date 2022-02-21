Представители ДНР сообщили о минометном обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Донецк, 21 февраля. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР боеприпасами запрещенного Минскими соглашениями калибра, о чем заявили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

На линии соприкосновения сил в Донбассе сохраняется напряженная обстановка. В понедельник представители ДНР сообщили об обстреле населенного пункта Старомихайловка минометными снарядами. Огонь вели со стороны позиций ВСУ в окрестностях села Галицыновка. Всего по позициям Народной милиции ДНР выпустили 14 мин калибра 120-мм.

Напомним, обострение ситуации в Донбассе началось с пятницы. Россия выразила обеспокоенность в связи с нарушением Минских соглашений и призвала Киев к прекращению эскалации напряженности в Донбассе. В воскресенье президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в регионе с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Кремль донес до Парижа, что огневые провокации были начаты украинскими силовиками, о чем сообщил RT.

Российские следователи возбудили уголовные дела по факту применения украинскими военнослужащими запрещенных методов войны в Донбассе. Поводом для разбирательства послужили обстрелы ЛНР, при которых погибли двое мирных жителей.