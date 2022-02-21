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Торги на Мосбирже начались со снижения курса доллара и евро

Экономика
Торги на Мосбирже начались со снижения курса доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 февраля. Курсы доллара и евро снизились на старте торговой сессии Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные, представленные площадкой.

Курс американской валюты расчетами «завтра» потерял 41 копейку относительно показателя закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 7:12 по московскому времени установился на уровне 76,89 рубля. В первые минуты сессии доллар дорожал до 77,7 рубля. В это же время курс евро снизился на 22 копейки, достигнув 87,33 рубля. На старте торгов европейская валюта поднималась почти до 88,28 рубля.

Официальные курсы валют, установленные Банком России на 21 февраля, составляют: доллар — 75,76 рубля, евро — 86,15 рубля.

Британский фунт может стать достойным конкурентом американского доллара в 2022 году, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Эксперт отметил, что Банк Англии второй раз подряд поднял ставку, чего не случалось с 2004 года.

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