Берлин, 21 февраля. Мюнхенская конференция ясно показала, что страны Запада не настроены на переговоры с Россией. Вместо этого они продолжают гнуть свою линию и при этом вновь угрожают санкциями РФ. Впрочем, немецкий политик Рольф Мютцених убежден, что новые антироссийские ограничения нанесут серьезный удар по самому Евросоюзу.
США и ЕС вводят санкции против России, начиная с 2014 года. Естественно, за прошедшие годы они приняли практически все возможные ограничения, оставив в своем арсенале лишь «тяжелую артиллерию». Сейчас Запад грозит достать главный «козырь» и сократить поставки топлива из РФ.
Изначально речь шла об остановке запуска нового трубопровода «Северный поток — 2», однако теперь США и некоторые европейские государства предлагают перекрыть и другие, уже действующие российские газопроводы. Руководитель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених призывает ЕС не торопиться с подобными мерами. Политик отмечает, что, отказ от российского газа ударит в первую очередь по самому Евросоюзу.
Европа в настоящее время переживает серьезный энергетический кризис. Страны ЕС пока не смогли перейти на «зеленую» энергетику, а сам процесс идет тяжело, долго и требует серьезных финансовых затрат. Стоимость газа на европейской бирже в последние месяцы несколько раз била рекорды и достигала практически 2000 долларов за тысячу кубометров. Мютцених предупреждает, что закрытие газопроводов приведет к катастрофическим последствиям для Европы.
Цены на топливо после перекрытия трубопроводов вырастут до не бывалых высот. При этом очевидно, что американский СПГ не сможет покрыть все европейские потребности. Кроме того, стоимость газа из США будет в разы выше той, по которой страны Евросоюза покупают топливо у России.
Кроме того, Рольф Мютцених напомнил, что в настоящее время расположенные в ЕС газовые хранилища оказались полупустыми, так как за осень и зиму страны выбрали практически все накопленное топливо. К концу отопительного сезона, скорее всего, запасы газа и вовсе будут полностью исчерпаны, а значит, перед государствами Евросоюза встанет вопрос о том, как их пополнять.
Более того, по мнению депутата немецкого бундестага, попытка наложить различные экономические санкции на РФ приведет к серьезным негативным последствиям не только для европейской, но и для всей мировой экономики. В связи с этим Мютцених настоятельно призвал Запад не обострять ситуацию еще больше, и вместо этого попытаться найти компромисс с Россией.
Известный немецкий политолог Александр Рар ранее заявил, что ежегодная Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене показала, что Запад настроен на конфронтацию с Россией, несмотря на все заверения о желании сохранить мир.