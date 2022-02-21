Немецкий политик Мютцених предупредил о мрачных последствиях санкций против РФ для мира

Берлин, 21 февраля. Мюнхенская конференция ясно показала, что страны Запада не настроены на переговоры с Россией. Вместо этого они продолжают гнуть свою линию и при этом вновь угрожают санкциями РФ. Впрочем, немецкий политик Рольф Мютцених убежден, что новые антироссийские ограничения нанесут серьезный удар по самому Евросоюзу.

США и ЕС вводят санкции против России, начиная с 2014 года. Естественно, за прошедшие годы они приняли практически все возможные ограничения, оставив в своем арсенале лишь «тяжелую артиллерию». Сейчас Запад грозит достать главный «козырь» и сократить поставки топлива из РФ.

Изначально речь шла об остановке запуска нового трубопровода «Северный поток — 2», однако теперь США и некоторые европейские государства предлагают перекрыть и другие, уже действующие российские газопроводы. Руководитель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених призывает ЕС не торопиться с подобными мерами. Политик отмечает, что, отказ от российского газа ударит в первую очередь по самому Евросоюзу.

Европа в настоящее время переживает серьезный энергетический кризис. Страны ЕС пока не смогли перейти на «зеленую» энергетику, а сам процесс идет тяжело, долго и требует серьезных финансовых затрат. Стоимость газа на европейской бирже в последние месяцы несколько раз била рекорды и достигала практически 2000 долларов за тысячу кубометров. Мютцених предупреждает, что закрытие газопроводов приведет к катастрофическим последствиям для Европы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Цены на топливо после перекрытия трубопроводов вырастут до не бывалых высот. При этом очевидно, что американский СПГ не сможет покрыть все европейские потребности. Кроме того, стоимость газа из США будет в разы выше той, по которой страны Евросоюза покупают топливо у России.

Кроме того, Рольф Мютцених напомнил, что в настоящее время расположенные в ЕС газовые хранилища оказались полупустыми, так как за осень и зиму страны выбрали практически все накопленное топливо. К концу отопительного сезона, скорее всего, запасы газа и вовсе будут полностью исчерпаны, а значит, перед государствами Евросоюза встанет вопрос о том, как их пополнять.

Более того, по мнению депутата немецкого бундестага, попытка наложить различные экономические санкции на РФ приведет к серьезным негативным последствиям не только для европейской, но и для всей мировой экономики. В связи с этим Мютцених настоятельно призвал Запад не обострять ситуацию еще больше, и вместо этого попытаться найти компромисс с Россией.

Известный немецкий политолог Александр Рар ранее заявил, что ежегодная Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене показала, что Запад настроен на конфронтацию с Россией, несмотря на все заверения о желании сохранить мир.