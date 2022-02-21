Мошеннику из Казани дали пять лет тюрьмы за выманивание денег у пенсионеров

Красноярск, 21 февраля. Вор с подельником обманным путем выманили у пенсионеров более 3 млн рублей. Октябрьский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу о краже денег у пенсионеров.

Суд установил, что в конце 2020 года мужчина совместно с другим казанцем организовали преступную группу для хищения денег у красноярских пенсионеров. С октября 2020 года по март 2021 года, с помощью смартфонов с сим-картами, зарегистрированными на посторонних лиц, они звонили незнакомым людям и представлялись родственниками. В телефонном разговоре мошенники говорили, что попали в аварию и им срочно нужны деньги для возмещения ущерба пострадавшим. В панике пенсионеры передавали денежные средства нанятым таксистам, которые не имели представления о преступных действиях воров. Таксисты же отправляли деньги на указанные им банковские счета, пишет «KAZANFIRST».

В конечном итоге преступная группа выманила у 18 пенсионеров свыше 3,3 миллиона рублей. Кроме того, они пытались обмануть еще троих пенсионеров. Но бдительные родственники и сотрудники банка предотвратили махинацию.

Злоумышленники были задержаны в марте 2021 года. Подсудимый в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Уголовное дело в отношении второго мошенника находится в производстве суда.

Как сообщалось ранее, нижегородка поверила мошенникам и теперь должна банкам крупную сумму. Женщина отправила злоумышленникам почти семь миллионов рублей, взятые в кредит.