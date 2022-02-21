Аризонский университет заявил, что Луна столкнется со ступенью ракеты в начале марта

Москва, 21 февраля. Объект весом около четырех тонн приближается к Луне. Он столкнется с ней 4 марта в районе кратера Герцшпрунг. Речь идет о незапланированном и неконтролируемом событии.

В разные годы на поверхность Луны уже падали подобные объекты. В результате еще одного такого события на спутнике Земли появится кратер диаметром около 19 метров. НАСА планирует запечатлеть его сразу после возникновения. На Луну обрушатся обломки ракеты китайской миссии «Чанъэ-5Т1», подтвердили студенты Аризонского университета.

Астрологи ранее предупредили о четырех опасных днях последнего зимнего месяца — 11, 16, 24 и 25 февраля. В последнюю неделю убывающая Луна окажется в созвездии Стрельца. Полнолуние можно было наблюдать 18 января, отмечает газета «Петербургский дневник», а также 16 февраля. Текущее положение спутника Земли оказывает негативное влияние на энергетический фон, предупреждают специалисты.