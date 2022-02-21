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Сало на Украине рекордно подорожало в феврале

Экономика
Сало на Украине рекордно подорожало в феврале
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Киев, 21 февраля. Стоимость сала на Украине снова выросла, достигнув рекордной отметки — 171 гривна (471 рубль) за килограмм, сообщают «Известия».

В январе этот продукт подорожал на 12 гривен, а годом ранее цена составляла 131 гривну за килограмм. По данным украинского минфина, такая же тенденция наблюдается в отношении соленого сала. Его стоимость достигла 197 гривен (более 540 рублей).

На Украине также подорожали хлебобулочные изделия из-за резкого роста тарифов на газ для предприятий. В сентябре 2021 года пшеничный хлеб стоил 23,4 гривны, сейчас его можно купить за 25,9 гривны.

Стремительными темпами дорожает и топливо на украинских заправочных станциях. Цены на бензин и дизтопливо растут несколько недель подряд. В среднем литр бензина можно купить за 30,84 гривны, дизельного топлива — за 28,3 гривны.

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