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Гидрометцентр спрогнозировал ураганный ветер на тихоокеанском побережье России

Общество
Гидрометцентр спрогнозировал ураганный ветер на тихоокеанском побережье России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 февраля. Мощный ураганный ветер ожидается в ряде регионов России, расположенных на тихоокеанском побережье, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погодные условия на тихоокеанском побережье страны находятся под влиянием глубокого, практически тропического циклона. В ближайшие дни скорость ветра во всех регионах Тихого океана будет очень большой. Речь идет в том числе о Камчатке, Курильских островах, Хабаровском и Приморском краях. На Сахалине скорость ветра будет достигать 35 метров в секунду.

«Это ураган, который сносит все», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра в беседе с ТАСС.

На Курильских островах скорость ветра составит 20–38 метров в секунду, на тихоокеанском побережье Хабаровского края — 25–27 м/с, в Приморском крае — 23–24 м/с, на юге Камчатского края — 25–30 м/с, передает слова Вильфанда «Ридус».

Накануне сильный ураган «Юнис» в Европе унес жизни 16 человек. Большинство случаев связано с падением деревьев и сорванными ветром конструкциями.

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