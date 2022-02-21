Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 февраля 10:23
10:22
Экономика
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют
10:18
Армия
Министерство госбезопасности ДНР сообщило о проникновении в республику диверсантов ВСУ
10:18
Армия
Диверсант ВСУ подорвался при попытке установить взрывчатку в Донецке
10:17
Происшествия
Иномарку слесаря спалили дотла после дорожного конфликта в Гатчине
10:17
Общество
Часть беженцев из Донбасса прибудет в Чувашию 22 февраля
10:16
Происшествия
Водитель ВАЗа и три его пассажира погибли при столкновении с грузовиком в Пермском крае
10:14
Шоу-бизнес
Врач Шарковская рассказала о последствиях неизлечимой болезни Аверина
10:14
Происшествия
Жителя Мордовии накажут за оскорбление судьи и угрозу убить продавщицу
10:12
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на стихийный митинг против миротворцев ООН в Боссембеле
10:11
Общество
Невролог Родионова предупредила о болях в затылке из-за яркого солнечного света
Все новости

Московский онкоконсилиум подобрал оптимальную терапию 334 «сложным» пациентам
Общество
Московский онкоконсилиум подобрал оптимальную терапию 334 «сложным» пациентам
Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина  / 

Москва, 21 февраля. В Москве функционирует городской онкологический консилиум с командой лучших медиков Москвы и России. Они выработали тактику лечения для 334 пациентов со сложной клинической картиной.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», в составе консилиума — признанные мировым медицинским сообществом эксперты-онкологи, которые коллегиально находят решение в самых сложных случаях. За время работы консилиума врачами было проведено 67 заседаний, на которых разобрали 355 клинических случаев 334 пациентов. Всем пациентам назначили лечение и оказали своевременную медицинскую помощь.

В онкологический консилиум имеет возможность обратиться врач-онколог каждого конкретного пациента. Специалисты подберут наиболее оптимальную для каждого случая схему лекарственной терапии. Председателем консилиума стал главный онколог Москвы и директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

В Москве открыто шесть многопрофильных онкологических центров с круглосуточными стационарами, диагностическими комплексами и центром амбулаторной онкологической помощи. Эти центры действуют при ведущих клиниках столицы.

Ранее онколог Эдуард Таран дал рекомендации по поводу профилактики рака. Специалист объяснил, что большое значение для успешного лечения имеет диагностика рака на ранней стадии.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Московский онкоконсилиум подобрал оптимальную терапию 334 «сложным» пациентам
москва специалисты терапия онкоконсилиум
Комментировать