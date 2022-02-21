Московский онкоконсилиум подобрал оптимальную терапию 334 «сложным» пациентам

Москва, 21 февраля. В Москве функционирует городской онкологический консилиум с командой лучших медиков Москвы и России. Они выработали тактику лечения для 334 пациентов со сложной клинической картиной.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», в составе консилиума — признанные мировым медицинским сообществом эксперты-онкологи, которые коллегиально находят решение в самых сложных случаях. За время работы консилиума врачами было проведено 67 заседаний, на которых разобрали 355 клинических случаев 334 пациентов. Всем пациентам назначили лечение и оказали своевременную медицинскую помощь.

В онкологический консилиум имеет возможность обратиться врач-онколог каждого конкретного пациента. Специалисты подберут наиболее оптимальную для каждого случая схему лекарственной терапии. Председателем консилиума стал главный онколог Москвы и директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова Игорь Хатьков.

В Москве открыто шесть многопрофильных онкологических центров с круглосуточными стационарами, диагностическими комплексами и центром амбулаторной онкологической помощи. Эти центры действуют при ведущих клиниках столицы.

Ранее онколог Эдуард Таран дал рекомендации по поводу профилактики рака. Специалист объяснил, что большое значение для успешного лечения имеет диагностика рака на ранней стадии.