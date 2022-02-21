Госдеп США назвал «соразмерным» увеличение американского военного контингента в Польше

Вашингтон, 21 февраля. Государственный департамент США сообщил, что учения американских военнослужащих на территории Польши отвечают потребностям НАТО и не носят провокационного характера.

Представители американского дипломатического ведомства прокомментировали растущую активность США и НАТО в Польше в комментарии для РИА Новости.

«Размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно. Оно не нацелено на провокацию конфликта, а наоборот — на его предупреждение», — сказано в опубликованном релизе.

Недавно США и Великобритания направили в Польшу дополнительно более двух тысяч солдат.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец назвал учения стратегической триады ВС РФ под командованием Путина «ядерным посланием» для НАТО.