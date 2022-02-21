Депутат Бессараб предложила варианты решения проблем беженцев из Донбасса

В связи с обострением ситуации в Донбассе в последние несколько дней на территорию России были эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. В целом, по оценке МЧС РФ, границу пересекли около 61 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. Как будет решаться проблема трудоустройства соотечественников и приема в школы и детские сады детей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, в беседе с ФАН рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Давайте подождем. Уже сегодня готовится много проектов по этому поводу. Сейчас пока людям надо дать передышку, возможность собраться с мыслями, поэтому прям завтра они на работу не пойдут. Им надо обустроиться, пристроить своих детей, получить уверенность в завтрашнем дне. Надеемся, что конфликт будет урегулирован и жители Донбасса смогут начать мирную жизнь. Если нет, то будем вырабатывать решения», — сказала депутат.

Депутат отметила, что проблемы с трудоустройством и начислением социальных выплат соотечественникам и людям, не имеющим прописки, можно решить с помощью введения нового кода для этой категории граждан.

«У нас и сегодня многие граждане работают, не имея прописки. Я бы предусмотрела по аналогии с предложением президента давать социальные выплаты и гарантии гражданам России, проживающим в ДНР и ЛНР и не имеющим постоянной регистрации в РФ. Возможно, этой категории населения необходимо присвоить какой-то общий код, как для человека без регистрации», — предложила депутат.

По ее мнению, в нынешних условиях не стоит придавать такое значение регистрации и прописке: чтобы без нее было невозможно куда-то выйти, трудоустроиться и прочее. До такой степени контроль государства уже не нужен, уверена Бессараб. Ведь достаточно других идентификаторов, которые имеются в распоряжении госорганов. При хороших цифровых платформах это позволит и регулировать процессы, и отображать все статистические данные. Она напомнила, что во многих регионах работает программа переселения соотечественников, которой могут воспользоваться жители Донбасса, желающие переехать в Россию на ПМЖ.

politexpert.net / Аврора Зорина

«Сегодня уже многие регионы изъявляют желание принять беженцев и наших соотечественников, которые хотят остаться. Во многих действует программа переселения соотечественников, в рамках которой предусматриваются и подъемные, и помощь в трудоустройстве. Поэтому гражданам, желающим остаться в России, будет оказано всяческое содействие. Тем, кто просто хочет переждать и вернуться с наступлением мира в Донбасс, тоже будет оказана помощь. Конечно, ждут трудности, не будет все прям гладко и идеально ровно. Тем не менее всем миром поможем», — высказалась депутат.

Относительно же устройства прибывших из Донбасса детей в детские сады и школы власти Ростовской области уже дали разъяснения. Места в дошкольные учреждения в регионе будут предоставляться в порядке общей очереди, а школьников постараются распределить по классам в соответствии с возрастной категорией. Бессараб поддержала такое решение. Оно, по ее мнению, является оптимальным.

«Я думаю, так и будем делать. Во многих регионах объективно есть места и в школах, и в детских садах. Будем все вместе думать над решением проблемы», — прокомментировала она.

В Воронежской области детям школьного возраста, прибывшим из Донбасса, выдадут ноутбуки для продолжения обучения. Вариант организации дистанционно обучения школьников рассматривают и в Ростовской области. Там к работе с ними планируется привлечь студентов-педагогов. Все это делается, чтобы дети беженцев из ДНР и ЛНР не отстали от учебных программ.