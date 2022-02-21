Киселев охарактеризовал поведение США басней Крылова «Волк и ягненок»

Москва, 21 февраля. Соединенные Штаты ведут себя подобно персонажу из басни русского писателя Ивана Крылова «Волк и ягненок», ошибочно недооценивая Россию. Такое мнение выразил телеведущий и журналист Дмитрий Киселев.

Он отметил, что в официальных американских документах Россия характеризуется как «противник». В эфире программы «Вести недели» Киселев напомнил, что Вашингтон рассматривает вариант нанесения «упреждающего ядерного удара» по территории российского государства.

«Россия для США – геополитический противник. Если в советские времена можно было валить на разницу в идеологии, то сейчас Америка ведет себя как персонаж из басни Крылова "Волк и ягненок": "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Только Россия – не ягненок!» — подчеркнул телеведущий.

Министерство культуры Украины ранее занесло Дмитрия Киселева в черный список. Российского телеведущего еще в 2014 году украинская сторона признала лицом, «угрожающим безопасности страны».