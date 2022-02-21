Золотодобытчиков Амурской области обвинили в нанесении ущерба на 138 млн рублей

Благовещенск, 21 февраля. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил работу золотодобывающих компаний в 2021 году.

По данным Орлова, в 2021 году золотодобытчики нанесли ущерб природе на 138 миллионов рублей. Так, за нанесение вреда экологии 62 предприятия были оштрафованы, а работа пяти компаний приостанавливалась на срок от 20 до 90 суток. Сейчас идут судебные разбирательства, нанесенный ущерб возмещен еще не полностью, сообщает AmurInfo.

Как отметил Орлов, компании обязаны принимать все необходимые природоохранные меры, выделять средства на вывоз мусора, и на рекультивацию лесных участков. При региональном минприроды создана рабочая группа для контроля за деятельностью золотодобытчиков в этой сфере. Запланированы выезды и проверки, изучается возможность внесения изменений в законодательство.

Ранее ФАН сообщал, что компании Хабаровского края поставили годовой рекорд по добыче золота за все время с момента начала золотодобычи в регионе. В 2021 году им удалось добыть 26,9 тонны золота, это почти на 10% больше, чем в 2020 году.