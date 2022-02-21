Сатановский оценил влияние западной «говорильни» на мировую геополитику

Москва, 21 февраля. Беспочвенные обвинения стран Запада в адрес России возмутили политолога Евгения Сатановского, который поделился мнением о ситуации на международной арене в своем Telegram-канале.

Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на президента США Джо Байдена, заявил, что в определенном смысле «план по вторжению» на Украину уже привели в действие.

«Становится как-то даже не по себе от прозорливости британских политиков. Говорильня такая, что воздух искрит», — отметил Евгений Сатановский.

При этом российские военные, вопреки всем заявлениям Запада, не пересекали границу с Украиной. А вот американских солдат в Восточной Европе становится все больше и больше, обратил внимание политолог.

В качестве примера позиции Североатлантического альянса в вопросе взаимодействия с РФ, эксперт привел слова генсека НАТО Йенса Столтенберга. Американский чиновник сказал, что если Россия хочет, чтобы присутствия Альянса на ее границах было меньше, то НАТО там будет больше.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад ударит экономическими санкциями по «самому слабому месту» России в случае «вторжения». По словам политика, страну «практически отрежут от международных финансовых рынков».