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Евгения Медведева рассказала об эмоциях от Олимпийских игр в Пекине

Спорт
Евгения Медведева рассказала об эмоциях от Олимпийских игр в Пекине
medvedevaevgeniya.com  /  Евгения Медведева/Evgenia Medvedeva

Пекин, 21 февраля. Фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от Олимпийских Игр, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля.

Она подвела итоги Игр сразу после закрытия соревнований. Спортсменка призналась, что эмоции переполняют ее, и поздравила всех россиян, которые смогли завоевать медали. Фигуристка надеется, что следующая Олимпиада «принесет море позитива и десятки золотых медалей».

Медведева также выразила слова благодарности Олимпийскому комитету России и его президенту Станиславу Позднякову, который доверил ей быть послом команды ОКР. По ее словам, было много сделано в медиасфере для поддержки российских атлетов.

«Хочу отметить великолепную организацию со стороны Китая. Очень жаль, что не удалось погулять по Пекину, и мы в основном проводили время в отеле или на аренах, надеюсь, приехать в Китай в будущем и насладиться этой волшебной страной», — написала 22-летняя спортсменка на своей странице в Instagram.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и завершились 20 февраля. Сборная России завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых).

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олимпийские игры пекин медведева
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