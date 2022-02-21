«Достаточно одной громкой провокации»: ВСУ продолжают обострять ситуацию в Донбассе

Вооруженные силы Украины, обстреливая Донбасс, пытаются спровоцировать ответный огонь. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Неуместное «вторжение»

Пока ни в одном городе нет «ударной группировки» российских войск, поэтому говорить, что «вторжение» будет завтра-послезавтра, неуместно. С таким заявлением выступил глава минобороны Украины Алексей Резников.

facebook.com / Олексій Резніков

«Сегодня, по состоянию на этот час, ударной группировки со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, не означает, что нет угрозы. Я хочу напомнить нашим партнерам, что угроза существует с 2013 года», — заявил Резников.

Провокация Украины

Как отметил Юрий Голубь, это заявление Резникова, как и все предыдущие, предназначено для внутреннего пользования. «Бегство капитала» подрывает и без того слабую экономику, а украинцы начинают всерьез уставать от войны, которая еще не началась.

«Накануне в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский вещал прямо противоположное — о разрушенных детских садиках, школах, новой второй мировой и пресловутых «150 тысячах» на границе — то, что и ожидали услышать западные кураторы. Ясно, что успокоительные заявления легко сменятся прямо противоположными — достаточно лишь одной громкой провокации», — пояснил Юрий Голубь.

Федеральное агентство новостей /

И, заметил он, решение о ней примут президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. О том, что такой сценарий возможен, говорят начавшиеся с 17 февраля масштабные обстрелы. ВСУ не только не боятся спровоцировать ответный огонь, но и рассчитывают на это.

«Количество обстрелов увеличивается с каждым днем, и это весомый довод в пользу предположения, что США всерьез готовы организовать бойню», — заключил Юрий Голубь

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Андрей Ворошилов сообщил, что Украина неоднократно заявляла, что не будет выполнять Минские соглашения. В последнее время она перестала даже притворяться, что стремится исполнять взятые на себя обязательства. Все действия Украины говорят о готовности решать вопрос Донбасса силой.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.