Президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд жителей страны и стал хуже своего предшественника Петра Порошенко. Таким мнением поделился в беседе с ФАН народный депутат V-VII созывов Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не нужна сильная Украина.

«Если бы Западу была нужна сильная Украина, он не проводил бы такие разрушительные реформы начиная с госпереворота в 2014 году. Все прекрасно понимали последствия, особенно экономические. В 2014 году европейская жадность породила украинскую бедность. Слова о том, что хотели улучшить ситуацию, — просто болтовня», — сказал политик.

Спиридон Килинкаров также отметил, что, по его мнению, в выигрыше от событий Майдана остался вовсе не Киев.

«Я думаю, и европейцы, и американцы заработали на Украине гораздо больше, чем выделили ей кредитов. Одни только прямые потери Украины за эти восемь лет составили порядка 248 миллиардов долларов», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он раскритиковал политику нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«У меня складывается впечатление, что он абсолютно не понимает, куда он ведет эту страну. Он выступает и говорит: «Я не верю, что русский народ будет воевать против Украины». Конечно, ни русский, ни украинский народы не хотят воевать друг с другом. Украинцы поэтому и проголосовали за Зеленского. Никто не хотел воинственной политики Петра Порошенко. Он был другой, а стал хуже Порошенко. Однако объяснить ему это уже невозможно. Мне кажется, проще поставить крест на этом президенте как на человеке, который не оправдал надежд украинского народа», — подытожил народный депутат V-VII созывов Верховной рады Украины.

Ранее Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН заявил, что США боятся единства России и Европы. По его мнению, РФ и ЕС могут обеспечить мир в Европе без помощи НАТО.