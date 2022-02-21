Минобороны России закрыло воздушное пространство над Азовским морем

Москва, 21 февраля. Министерство обороны России закрыло часть воздушного пространства над акваторией Азовского моря и выпустило уведомление NOTAM (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации).

Эксперты не сомневаются, что решение вызвано обострением ситуации в Донбассе. Там недавно начались активные бои между представителям народного ополчения ДНР и ЛНР и Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Карту закрытого неба распространили сразу несколько источников средств массовой информации. В их числе каналы «Милитарист» и «Военное обозрение», а также журналист Владимир Соловьев, который опубликовал ее в своем Telegram-канале.

Тем временем ситуация в Донбассе продолжает усугубляться. Власти ДНР и ЛНР регулярно сообщают об обстрелах с позиций ВСУ. А украинская сторона отвергает эти заявления и обвиняет ополченцев в провокациях.