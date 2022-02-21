Политолог Корнилов: «Радикалы с Украины расползутся по Европе с оружием, которое дал Запад»

Накачивая сегодня Украину оружием, Запад создает серьезную проблему для всего ЕС в будущем, когда вооруженные боевики расползутся по Европе. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Ранее британская газета The Guardian заявила о тайных переговорах на Западе о том, как вооружить Украину после ее поражения в мнимой «войне» с Россией.

«Западу неудобно говорить вслух о том, что Украина проиграет. Вы же помните мантру премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что украинцы будут сражаться против русских до последней капли своей крови», — сказал политолог.

Владимир Корнилов также добавил, что и сам Киев не скрывает, насколько решительно настроен.

«Посмотрите, какой закон о сопротивлении подписал сам [президент Украины Владимир] Зеленский. Украина прямо говорит о том, что готовит свое население к партизанской, а говоря более честно, диверсионно-террористической деятельности тех людей, которые, по опасениям Киева, окажутся в тылу противника, на территории, очищенной от бандеровцев», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он подчеркнул, что подобная политика накачивания оружием еще отзовется тяжелыми последствиями.

«Запад не понимает, что, подпитывая диверсантов и террористов, боевиков правых взглядов серьезными видами вооружения, они головную боль создают самой Европе, когда это оружие и террористы начнут расползаться по всей Европе. Это станет серьезной проблемой для Запада на многие годы», — подытожил историк.

Ранее Владимир Корнилов в беседе с ФАН предположил, для чего на самом деле Украина нужна коллективному Западу. По его мнению, события вокруг этой страны позволяют отвлекать, например, население США от внутренних проблем.