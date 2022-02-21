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Лидеру «Любэ» Николаю Расторгуеву исполнилось 65 лет

  /   Обновлено: 21 февраля 2022 08:39
Общество
Лидеру «Любэ» Николаю Расторгуеву исполнилось 65 лет
 /  Екатерина Мартьянова

Москва, 21 февраля. Народный артист России Николай Расторгуев празднует юбилей. Лидеру группы «Любэ» исполнилось 65 лет.

Песни известного музыканта определяют с первых нот и знают наизусть. Но перед тем, как добиться успеха и славы, артисту пришлось пройти долгий путь, чтобы найти свое место на эстраде.

Музыканту некогда праздновать день рождения, поскольку впереди у него концерты в честь юбилея. Он выйдет на сцену «Крокус Сити Холла» 22 и 23 февраля.

«Юбилей, и весь день забит. Не будет никакого застолья», — рассказал журналистам артист.

После выступлений на московской площадке исполнитель отправится по другим городам России. У него запланированы выступления в Петербурге, Ижевске, Кирове, Ярославле и других городах страны.

Исполнитель песен «Комбат» и «Атас» поделился своими творческими планами. Он также честно рассказал, что не слушает песни своего коллектива.

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расторгуев любэ день рождения
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